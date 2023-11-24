رونالدو يسجل ثنائية ويقود النصر للفوز على الأخدود في الدوري السعودي

فاز النصر على ضيفه الأخدود 3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم النصر عن طريق سامي النجعي في الدقيقة 13، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و80.

وجاء هدف سامي النجعي الأول لصالح النصر بعدما أرسل أوتافيو تمريرة طولية من منتصف الملعب استلمها سلطان الغنام داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم مرر الكرة للاعب سامي النجعي الذي سدد الكرة بسهولة في الشباك.

وسجل رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 77 قبل أن يضيف الهدف الثالث لصالح الفريق السعودي.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 80 من تسديدة ساقطة من مسافة بعيدة مستغلًا خروج الحارس الذي حاول تشتيت الكرة لكنه لم يفلح.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الأخدود عند عشر نقاط في المركز السادس عشر.

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الطائي يحقق فوزا مثيرا على الرائد

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، حقق الطائي فوزا مثيرا بنتيجة 4 /3 على ضيفه الرائد.

وتقدم الرائد في الدقيقة 12 عن طريق جوليو تفاريس من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله يحيى سنبل الهدف الثاني في الدقيقة 27، فيما سجل برنارد مينساه هدف تقليص الفارق للطائي من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة بالشوط الأول.

وفي الدقيقة 72 سجل كريم البركاوي الهدف الثالث للرائد، لكن الطائي نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق عبد الله الفهد.

وبعد ذلك بسبع دقائق سجل مينساه الهدف الثاني له والثالث للطائي، فيما سجل فيرجيل ميسيدجان الهدف الرابع للطائي في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الطائي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند تسع نقاط في المركز السابع.