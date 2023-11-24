الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رونالدو يسجل ثنائية ويقود النصر للفوز على الأخدود في الدوري السعودي

النصر السعودي
النصر السعودي

فاز النصر على ضيفه الأخدود 3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم النصر عن طريق سامي النجعي في الدقيقة 13، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و80.

وجاء هدف سامي النجعي الأول لصالح النصر بعدما أرسل أوتافيو تمريرة طولية من منتصف الملعب استلمها سلطان الغنام داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم مرر الكرة للاعب سامي النجعي الذي سدد الكرة بسهولة في الشباك.

وسجل رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 77 قبل أن يضيف الهدف الثالث لصالح الفريق السعودي.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 80 من تسديدة ساقطة من مسافة بعيدة مستغلًا خروج الحارس الذي حاول تشتيت الكرة لكنه لم يفلح.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الأخدود عند عشر نقاط في المركز السادس عشر.

اقرأ أيضا.. النصر يتغلب على الدحيل بثلاثية ويحجز مقعدًا فى دور الـ16 بدورى أبطال آسيا

الطائي يحقق فوزا مثيرا على الرائد

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، حقق الطائي فوزا مثيرا بنتيجة 4 /3 على ضيفه الرائد.

وتقدم الرائد في الدقيقة 12 عن طريق جوليو تفاريس من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله يحيى سنبل الهدف الثاني في الدقيقة 27، فيما سجل برنارد مينساه هدف تقليص الفارق للطائي من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة بالشوط الأول.

وفي الدقيقة 72 سجل كريم البركاوي الهدف الثالث للرائد، لكن الطائي نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق عبد الله الفهد.

وبعد ذلك بسبع دقائق سجل مينساه الهدف الثاني له والثالث للطائي، فيما سجل فيرجيل ميسيدجان الهدف الرابع للطائي في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الطائي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند تسع نقاط في المركز السابع.

أخبار كريستيانو رونالدو الدوري السعودي 2023 النصر السعودي الأخدود مباراة النصر والأخدود

مواد متعلقة

استبعاد كريستيانو رونالدو من مباراة النصر والدحيل بدوري أبطال آسيا

بمشاركة محمد شريف.. رونالدو يقود النصر للفوز على الخليج بثنائية فى الدورى السعودى

الأكثر قراءة

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

ردا على تهديده.. حماس توجه رسائل نارية لـ"نتنياهو" (فيديو)

بايدن: أشكر الرئيس السيسى على الوصول لتنفيذ هدنة غزة

“الدستور” ينعى الزميل حسن المنياوى

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

تحريات لكشف غموض مقتل الطفلة "ملك" بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء