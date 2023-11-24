الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جريفيث: نأمل في وقف إطلاق نار إنسانيًا طويل الأمد بقطاع غزة

مارتن جريفيث
مارتن جريفيث

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، يأمل في وقف لإطلاق النار إنسانيًا طويل الأمد في قطاع غزة.

وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إلى أنه يأمل أن تتبع يوم الهدنة الأول في غزة أيام إضافية أخرى.

واحتفل الفلسطينيون في الضفة الغربية، عقب خروج الأسرى الأشبال والأسيرات الفلسطينيات من معتقل سجن عوفر بالضفة الغربية، في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، خلال اليوم الأول للهدنة.

القاهرة الإخبارية وقف لإطلاق النار قطاع غزة

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