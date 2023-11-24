رئيس حزب الشعب الديمقراطي: أشكر الرئيس السيسي على استضافة ملايين السودانيين (فيديو)

تحدث يحيى نور الدين، رئيس حزب الشعب الديمقراطي السوداني، عن الأوضاع السياسية والعسكرية في السودان، والصراع الدائر بين قوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع التي تسعى للاستيلاء على السلطة.

وأعرب نور الدين، في لقائه من برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد، عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي ولمصر على استضافتها لملايين السودانيين الذين يعيشون فيها، ودعمها للسودان في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي يمر بها.

وأكد أن الشعب السوداني خرج في ثورته من أجل الديمقراطية والعيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية، وليس لتسليم البلاد لميليشيات مسلحة تنفذ أجندات خارجية.