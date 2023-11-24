مصطفى بكري: صفقة تبادل الأسرى تعد انتصارا للمقاومة الفلسطينية (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشعب الفلسطيني احتفل، اليوم الجمعة، بالإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار صفقة تاريخية بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، بوساطة مصرية وقطرية.

وأوضح بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، إن هذه الصفقة تعد انتصارًا للمقاومة والشعب الفلسطيني، الذين تمكنوا من إرهاق الاحتلال الإسرائيلي وإصابته بالذعر، خلال الحرب الأخيرة التي شهدتها غزة.

وأضاف بكريـ أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، كانت حاسمة في إنجاح هذه الصفقة، التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع وتعزيز فرص السلام في المنطقة.

وأشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم، تم استقبالهم بحفاوة وفرحة كبيرة من قبل ذويهم وممثلي الفصائل الفلسطينية، عند معبري رفح وكرم سالم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من التضامن والوحدة الوطنية بين الفلسطينيين.