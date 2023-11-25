"الجيل" ينظم مؤتمرا جماهيريا بالجيزة لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية

أقام حزب الجيل الديمقراطي مؤتمرًا جماهيريًا بقرية أبو غالب بشمال محافظة الجيزة، وذلك استكمالًا للمؤتمرات الجماهيرية التي قام بها الحزب في العديد من محافظات الجمهورية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد ناجي الشهابي، تأييد حزب الجيل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ويعلن دعمه وموافقته الكاملة على كل القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الموقف المصري ضد العدوان الوحشي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في غزة الصامدة.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي في كلمته، والتي بدأها بالحديث عن التحديات التي واجهت الدولة المصرية سواء في الماضي أو تواجهها فى الحاضر وكيف تصدي لها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل حنكة وقوة واقتدار.

و أكد "الشهابي"، أن هذه التحديات تمثلت فيما واجهته الدولة على مدار العشر سنوات الماضية من خطر الإرهاب وتصدي الدولة بكل مؤسساتها، وعلى رأسها الجيش المصري العظيم والشرطة المدنية الشجاعة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصر على تطهير الوطن وخاصة سيناء الغالية من خطر الإرهاب، وفي نفس الوقت مضي في ملحمة البناء والتعمير ورفع شعار يد تبني ويد تحمل السلاح، فجميعنا يلمس مدى المشروعات الضخمة والعملاقة التي حدثة في بلادنا على مدار السنوات الماضية من عمل أنفاق وكباري وطرق وتوسيع الرقعة الزراعية وبناء عاصمة إدارية على أحدث ما توصل إليه العلم، ومشروع حياة كريمة الذي يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف وتطوير المناطق العشوائية والتي لم تمتد إليها يد منذ عقود، وغيرها من المشروعات الضخمة والعملاقه والتي شهد بها العالم بأسره.

وأضاف ناجي الشهابي، أن الرئيس السيسي واجه المخطط الصهيوني الأمريكي ونجح في كشفه أمام العالم كله ورفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، واعتبرها تطهير عرقي وتصفية للقضية الفلسطينية نهائيًا وتهديد الأمن القومي للبلاد.

وقال رئيس حزب الجيل، إن القائد القوى والحكيم وقف بقوة وصلابة وحسم معلنًا رفضه المخطط الصهيو أمريكى الغربي الذي يستهدف تهويد الأرض الفلسطينية وإعلانها بأنها تهويد لأرض فلسطين أي جعل فلسطين أرضًا بلا شعب فلسطينى، وأضاف أن الرئيس السيسى بهذا الموقف العربى العظيم أكد أن مصر هي قائدة العرب، وأن قائدها هو زعيم العرب القوى.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى قيام الرئيس السيسى بتنويع مصادر السلاح للجيش المصري فأصبح يمتلك أحدث الأسلحة الغربية وأيضًا أحدث الأسلحة الشرقية، ليجعل مصر قوة عظمى فى المنطقة الشرق أوسطية ولها كلمة قوية وصاحبة موقف واضح، وأصبح الجيش المصرى بالمرتبة التاسعة عالميًا، قادر على حماية حدود بلاده وأمنه القومي.

حضر المؤتمر من قيادات الحزب كل من لواء طبيب حمدي عبد اللطيف الأمين العام للحزب، ومحمد القاضى نائب رئيس حزب الجيل، والمهندس عبد الصمد سليمان نائب رئيس حزب الجيل، ومشيرة حسين الأمين العام المساعد للحزب، وأمينة المرأة بالحزب، وعلي قاعود أمين محافظة سوهاج وعضو تنسقية شباب الأحزاب، والدكتور أحمد عبد القادر أمين قطاع شمال الجيزة، وأنور محمد عضو اللجنة العليا لحزب الجيل، وسامح سعيد أمين العلاقات العامة والإعلام بقطاع شمال الجيزة.