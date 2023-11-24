مصطفى بكري: فلسطين تحتفي بالانتصار رغم الألم والدمار (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والقدس والضفة الغربية، خرج الشعب الفلسطيني اليوم في مظاهرات حاشدة للاحتفال بالانتصار الذي حققه المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.

وأضاف بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار" الذي يبث على قناة "صدى البلد"، أن الشعب الفلسطيني أثبت صموده وتحمله وتضحيته من أجل فلسطين، وأنه لن يستسلم أو يتنازل عن أرضه وحقوقه، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي خلف أكثر من 14500 شهيدا و35 ألف جريحا بين المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية.

وواصل: "ولكن هذا لم يثن الشعب الفلسطيني عن النضال والمقاومة والتمسك بقضيته العادلة، بل على العكس، أعطى الشعب الفلسطيني مثلا وقدوة للأمة العربية والإسلامية في الصبر والثبات والإيمان".