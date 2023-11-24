بالأرقام.. مصر تضاعف جهود المساعدات الإغاثية دعمًا للأشقاء في غزة

حرصت الدولة المصرية علي مضاعفة الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتي بدأت منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، ولعل أبرز تلك المجهودات قوافل الإغاثة التي قدمتها مصر وتنوعت بين مواد غذائية ومستلزمات معيشية ولوازم طبية.

الرئيس السيسي: حافظنا علي استمرار فتح معبر رفح

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فاعليات مؤتمر "تحيا مصر فلسطين": "أنه كان القرار باستمرار فتح معبر رفح البري لتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود، وكذا استقبال الجرحى والمصابين، وعلى الرغم من ضراوة وشدة القتال، إلا أننا حافظنا على استمرار فتح المعبر، وقد بلغت المساعدات التي قامت الدولة المصرية بإدخالها إلى قطاع غزة حوالي 12 ألف طن نقلتهم 1300 شاحنة منهم 8400 طن قدمتها الدولة المصرية من خلال الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر، وبما يبلغ 70 ٪ من إجمالي المساعدات".

وتابع الرئيس السيسي: "كما خصصنا مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج بإجمالي 158 رحلة جوية، وتكللت الجهود المصرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية والأشقاء القطريين في الوصول لاتفاق هدنة إنسانية لمدة ٤ أيام قابلة للتمديد، وآمل أن يبدأ تنفيذها في الأيام القادمة دون تأخير أو تسويف".

مصر تضاعف المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني

وفي ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة،وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين، ومضاعفة الجهود أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي عن انطلاق قافلة جديدة اليوم وتسيير أكثر من ٥٠٠ قاطرة جديدة مُحملة بالأدوية والمواد الغذائية والملابس والأغطية بإجمالي وزن (8950) طن من المساعدات الموجهه لفلسطين من أرض إستاد القاهرة الدولي متوجهه لمعبر رفح لتسليمها للأشقاء الفلسطيني، يأتي ذلك بمشاركة مايزيد عن 15 ألف متطوع مشارك من جميع محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد قاطرات المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية التي تسلمها الجانب الفلسطيني منذ بدأ العدوان الإسرائيلي علي القطاع خلال المراحل الثلاث من مد الجسر البري للمساعدات إلي نحو (395) قاطرة محملة بالأدوية والمسلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية بإجمالي وزن(7825)طنًا لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحايا والمصابين.

يُذكر أن المرحلة الثالثة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة تضمنت حتي الآن نحو (102) قاطرة محملة ب(1.084)طنًا من المواد الغذائية و(54.7) طنًا من البطاطين والملابس والأكفان ونحو(399.5)طنًا من المياه وأكثر من(197.6) طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و28 طنًا من حفاظات الأطفال و(15) طنًا من المنظفات.



أما المرحلة الثانية فقد تضمنت نحو (185)قاطرة محملة ب(2444)طنًا من المواد الغذائية(48)ألف بطانية وملابس وأكفان (458)طنًا مياه وأكثر من 562 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

شارك في القوافل عددًا من كيانات التحالف الوطني وهم ( حياة كريمة- بنك الطعام-جمعية الأورمان-جمعية رسالة-مؤسسة صناع الحياة-مؤسسة صناع الخير-مؤسسة أبو العنين-مؤسسة الجارحي-مؤسسة أبوهشيمه-مؤسسة العربي-مؤسسة مصر الخير-مؤسسة الجود-بنك الشفاء-مؤسسة أهل مصر-مؤسسة مرسال-جمعية الباقيات الصالحات-مجلس الشباب المصري-بهيه-جمعية مصطفى محمود-مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية-أمانة الأسكندرية-أمانة الغربية-أمانة القليوبية-أمانة الشرقية-أمانة كفر الشيخ).

“حياة كريمة”: أطلقنا 100 شاحنة محملة بـ 3 آلاف طن مساعدات لـ غزة

وأكد المركز الإعلامي لمؤسسة "حياة كريمة" أن المؤسسة نجحت في إرسال 90 شاحنة مُحملة ب 2250 طنا من المساعدات الإغاثية والإنسانية السلع الغذائية والملابس والأدوية والمستلزمات الطبية ومياه الشرب والبطاطين لأهالي غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع في أكتوبر الماضي وأسفر عن سقوط الآلاف المصابون والضحايا.