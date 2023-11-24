الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| مصريون يدعمون موقف الرئيس تجاه القضية الفلسطينية.. وأول تعليق من نتنياهو على اتفاق الهدنة

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"القاهرة الإخبارية": بايدن يلقى كلمة بشأن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بعد قليل

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيلقي كلمة بعد قليل بشأن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل: 

https://www.dostor.org/4561934

 

بعد قرار النائب العام.. القبض على أول متهم بطمس اللوحات فى الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية القبض على أحد المتهمين بارتكاب جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات، تنفيذا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، الذي أصدر في 30 أكتوبر الماضي توجيهات إلى كافة نيابات الجمهورية، للعناية بجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية، التي تشمل قيادتها دون لوحات أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4561885

 

هدنة غزة.. ثمرة الخبرة المصرية فى الوساطة بين إسرائيل وفصائل المقاومة

أشاد خبراء ومحللون بجهود مصر في الوصول لاتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، بين إسرائيل وحماس، بوساطة مصرية- قطرية- أمريكية، بعد العدوان الإسرائيلي الذي أودى بحياة ما يزيد على 14 ألف شهيد، فضلا عن الجرحى والمفقودين في غزة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4561919

 

أول تعليق من نتنياهو على الإفراج عن المحتجزين لدى حماس

رحب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس. 

وقال في بيان: "لقد انتهينا للتو من عودة أول الرهائن: الأطفال وأمهاتهم ونساء أخريات، كل واحد منهم هو عالم كامل". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4561922

 

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة ميدياما

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة ميدياما الغاني التي تجمع الفريقين غدًا السبت، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

خاض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث تم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4561890

 

"فلسطين خط أحمر".. مصريون يدعمون كلمة الرئيس حول القضية الفلسطينية

تصدر هاشتاج "فلسطين خط أحمر" منصة التدوينات القصيرة "إكس"، المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع كلمة الرئيس السيسي، مساء أمس الخميس، خلال مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" باستاد القاهرة الدولي، إيذانا بانطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

لا يفوتك هذا المساء القاهرة الإخبارية النائب العام حماس أبطال افريقيا

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