دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة ميدياما

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة ميدياما الغاني التي تجمع الفريقين غدًا السبت، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

خاض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث تم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل المران الذي اشتمل على فقرات بدنية وخططية متنوعة وفقًا لخطة الاستعداد للمباراة.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق ميدياما طاقمًا من اللون الأصفر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون اللبني بالكامل.

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الأهلى يضع اللمسات الأخيرة على تشكيل وخطة ميدياما

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي لمعسكر مغلق مساء الجمعة، عقب المران المسائي على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء غدا السبت.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر المغلق للمباراة، والتي تشهد استمرار غياب المغربي رضا سليم والتونسي علي معلول وطاهر محمد طاهر للإصابة، بينما قد تشهد القائمة عودة عمرو السولية ومحمود متولي وأكرم توفيق، بعد تماثلهم للشفاء، ومحمود كهربا لقيادة الهجوم بعد غيابه عن المباريات المحلية لتنفيذ عقوبة إيقافه محليًا لمدة 6 مباريات من قبل لجنة الانضباط.

وحسب تدريبات الفريق الأحمر، فإن كولر استقر بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء والمكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه محمد هانى ومحمد عبدالمنعم ورامى ربيعة وكريم الدبيس، وفي وسط الملعب مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وبيرسى تاو وحسين الشحات وفي الهجوم محمود كهربا.