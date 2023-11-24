دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي بزيه التقليدي أمام ميدياما الغاني

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وميدياما الغاني ظهر اليوم بمقر الجزيرة، للاتفاق على الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

عقد الاجتماع في حضور مسئولي الاتحاد الإفريقي وحضره من الأهلي الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري ووائل محمد إداري الفريق.

وناقش الاجتماع التفاصيل الخاصة بموعد وصول الفريقين وبدء عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأخضر.

فيما يرتدي فريق ميدياما الغاني طاقما من اللون الأصفر بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون اللبني بالكامل.

الأهلى يضع اللمسات الأخيرة على تشكيل وخطة ميدياما

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي لمعسكر مغلق مساء اليوم الجمعة، عقب المران المسائي على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء غدا السبت.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر المغلق للمباراة والتي تشهد استمرار غياب المغربي رضا سليم والتونسي علي معلول وطاهر محمد طاهر للإصابة، بينما قد تشهد القائمة عودة عمرو السولية ومحمود متولي وأكرم توفيق، بعد تماثلهم للشفاء، ومحمود كهربا لقيادة الهجوم بعد غيابه عن المباريات المحلية لتنفيذ عقوبة إيقافه محلياً لمدة 6 مباريات من قبل لجنة الانضباط.

وحسب تدريبات الفريق الأحمر، فإن كولر استقر بشكل كبير علي التشكيل الذي سيخوض به اللقاء والمكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى ومحمد عبدالمنعم ورامى ربيعه وكريم الدبيس، وفي وسط الملعب مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وبيرسى تاو وحسين الشحات وفي الهجوم محمود كهربا.