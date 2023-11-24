الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

آلاف المواطنين يُعلنون دعمهم للمرشح عبالفتاح السيسي في مؤتمر "حماة الوطن"بأسيوط

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

عقد حزب حماة الوطن بأسيوط اليوم الجمعة، مؤتمر جماهيري حاشد لدعم مرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بحضور الآلاف من المواطنين بأرض الملاعب وسط مدينة أسيوط.

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حضر المؤتمر الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور احمد العطيفي امين تنظيم الجمهورية،والنائبة ميرال الهريدي، أمين امانة التعليم المركزية، والنائب مصطفي بدران أمين الحزب، والدكتورة كريستين عادل عضو اللجنة الاستشارية بالمركزية واللواء أحمد سالم مستشار الحزب.

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كما شارك الامناء المساعدين للحزب وهم كل من أميرة زيدان واحمد محمد حسن وعلي سيد علي معوض وسمير محمد احمد ومحمد جمال عبداللا وعاطف عمران أمين التنظيم، وصفاء جابر عيادة والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر، والشيخ سيد عبد العزيز الامين العام لبيت العائلة والقس عاموس بسطا الامين المساعد لبيت العائلة المصرية وبحضور تمثيل للكنيسة الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية ومديري الادارات التنفيذية والشخصيات العامة والعمد المشايخ لمختلف البلاد  ، وامناء الامانات النوعية والمراكز والوحدات الحزبية.

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السيسي ضحي وبذل الجهد في بناء الجمهورية الجديدة


و قال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ضحى وبذل جهد كبير في بناء الجمهورية الجديدة.

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وأضاف “العوضي” أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية في 2014، بذل جهودً مخلصة مترجمة على ارض الواقع والجميع يراها ومنها شبكات الطرق وصوامع تخزين الغلال والحملات التي أطلقها ومنها حملة 100 مليون صحة وإنشاء قناة السويس الجديدة وأكثر من 20 مدينة جديدة على مستوى محافظات مصر والمشروع القومي حياة كريمة والتي تهدف إلى تطوير نحو 4500 قرية بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.

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وأشار إلى أن هناك تحديات ومؤامرات كثيرة من جميع الاتجاهات الإستراتيجية على الحدود المصرية تحاك ضد الدولة المصرية ولكن منذ تولي الرئيس السيسي استطاع الحفاظ على امن مصر وسلامة أراضيها ضد أي مؤامرة.

ونوه “العوضي” إلى نجاح الرئيس السيسي في الحفاظ على القضية الفلسطينية بعد العدوان على الشعب الفلسطيني ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية ولكن الجهود المصرية نجحت في وقف إطلاق النيران ودخول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، لافتا إلى أن حجم المساعدات التي قدمتها مصر يعادل ثلاثة أضعاف المساعدات التي قدمتها الدول للشعب الفلسطيني.

وقال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، أن الحزب اجتمع واستقر على دعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة إيمانا ويقينا من الحزب أن الرئيس السيسي هو منقذ الدولة المصرية ومؤسس مصر الحديثة خاصة في ظل الإنجازات التي تمت على أرض الواقع وساهمت بشكل كبيرة بالنهوض والحفاظ على قواعد الدولة بعد أن تعرضت للمؤامرات التي أحبطتها ثورة 30 يونيو.

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من جانبه، قال مصطفى بدران، أمين حزب حماة الوطن بأسيوط وعضو مجلس النواب، إن الحضور الحاشد اليوم ما هو الا وفاءًا للمرشح عبدالفتاح السيسي،  الذي نجح خلال السنوات الماضية في إفساد الكثير من المؤامرات ومخططات التخريب التي تعرضت لها الدولة وانحاز للشعب المصري.

وأضاف “بدران” أن المرشح عبدالفتاح السيسي استطاع خلال الفترة الماضية، بناء قواعد الدولة المصرية الجديدة في الداخل من خلال المبادرات التي أطلقها والمشروعات القومية التي شيدها في مختلف محافظات الجمهورية ويشهدها الجميع على ارض الواقع، وفي الخارج استطاع أن يعيد دور مصر الرائد في المنطقة.


وأشار “بدران” إلى أن صعيد مصر ظل يعاني لسنوات حتى أن تولى الرئيس السيسي وحظي صعيد مصر باهتمام بالغ في مختلف المجالات ومنها المحاور الجديدة على نهر النيل وشبكة الطرق والمجمعات الصناعية ومحطات الكهرباء والمشروع القومي حياة كريمة وتطوير الريف المصري الذي حظي صعيد مصر بالنصيب الأكبر في هذه المبادرات والمشروعات القومية.


وطالب بدران الحضور بالخروج في الانتخابات لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على مقومات الدولة المصرية.

حزب حماة الوطن مرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي مدينة أسيوط الفريق جلال الهريدي سلاح الصاعقة المصرية اللواء أحمد العوضي امين تنظيم الجمهورية والنائب مصطفي بدران امين الحزب

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