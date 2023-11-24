الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قيادي بـ"حماة الوطن": جاهزون لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (فيديو)

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

اكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، أن الحزب أطلق حملته الخاصة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، وقال: “جاهزون للوقوف خلف المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة”.

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وتابع “العطيفي” في تصريحات له، أن الفريق جلال هريدي رئيس الحزب، دعا لانعقاد المكتب التنفيذي للحزب - أعلي هيئة داخل الحزب - للتباحث والتشاور حول الدفع بمرشح للاستحقاق الرئاسي 2024، إلا أن المجتمعون اتفقوا على دعم المرشح عبد الفتاح السيسي، لولاية جديدة استكمالًا لمسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

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واتفق قيادات الحزب على نسخير كافة امكانيات وكوادر الحزب لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي وحملته الانتخابية بأنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر حزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بحضور الآلاف من المواطنين وبحضور الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة  الوطن ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية، واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور احمد العطيفي امين تنظيم الجمهورية، ومحمد أبو جبل حارس مرمي منتخب مصر ولفيف من قيادات الحزب والشخصيات العامة والتنفيذية بالمحافظة.

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الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب حماة الوطن لدعم الرئيس عبد الفتاح الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية محافظة أسيوط ملحمة الوطنية المصرية

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