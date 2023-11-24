الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

“صناع الخير” تعلن مشاركتها فى أكبر قوافل التحالف على الإطلاق لدعم أهالينا فى قطاع غزة

صناع الخير
صناع الخير

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عن مشاركتها في أكبر قافلة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم أهالينا فى قطاع غزة ضمن سلاسل قوافل التحالف التي أطلقتها التحالف منذ اندلاع العمليات العسكرية في السابع من أكتوبر الماضي. 

ورصدت صناع الخير، مراحل تجهيزها للمساعدات بكافة اشكالها الغذائية والطبية وبطاطين الشتاء والملابس، كما رصد الفيديو لحظات الانطلاق متوجه إلى معبر رفح فى ساعات الفجر لتواصل فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها لتجيهز المساعدات وتعبئتها وتحميلها والانطلاق بها نحو المعبر ضمن قوافل التحالف الكبري.

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جمعية صناع الخير: 1000 طن مواد غذائية وصلت إلى غزة


وأعلنت صناع الخير أنها شاركت في القافلة الأكبر للتحالف بمساعدات قوامها  150 طن مواد غذائية ومياه شرب و5 آلاف بطانية وأكثر من 150 ألف عبوة دواء.

وأشارت إلى أن هذه المساعدات تمت بسواعد آلالف المتطوعين من التحالف الوطني، الذين شاركوا إما متبرعون بالدم، أو مشاركون فى التعبئة والتغليف أو متواجدون أمام المعبر لمتابعة إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن خطط التحالف تحولت حاليًا إلى بدء تجميع وتوفير مساعدات جديدة وإرسالها من خلال معبر رفح، وذلك بعد التأكد من دخول باقي المساعدات، مشيرًا إلى أن التحالف جدد دعوته لكل فئات الشعب من خلال كل مؤسساته، بتلقيه التبرعات لصالح الأشقاء في فلسطين.

"صناع الخير": الشعب يقدم ملحمة وطنية للتبرع بالدم لدعم الأشقاء فى غزة

وأكدت أن مساعدة الدول، خاصة العربية، تزداد إلى مطار العريش، بالإضافة إلى استقرار واستمرار تجهيزات التحالف الوطنى بتوجيهات الرئيس السيسى، كما يتم التعاون مع جميع المنظمات الأممية، في ظل الظروف الكارثية الراهنة التى يمر بها قطاع غزة.

وكانت قد أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، سلسلة جديدة من التعاون فى دعم الأنشطة الخيرية التنموية والإغاثية والبداية، بدعم أشقائنا فى غزة من خلال تبرع طلاب المدرسين وفرق العمل بها، بمساعدات غذائية وطبية.

مؤسسة صناع الخير قافلة غزة العمليات العسكرية بطاطين الشتاء

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