بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب "تروسيكل" فى الضبعة

أصيب اليوم الجمعة، 6 أشخاص إثر انقلاب “تروسيكل” بمدينة الضبعة، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزى.

أسماء المصابين

وحصل “الدستور” على أسماء المصابين وهم “عمر رمضان داود - 14 سنة” مصاب كدمات وسحجات متفرقه بالجسم واشتباه pc، “خالد عمران داود - 12 سنة” مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، “فرج عبدالكريم سلومة- 13 سنة” مصاب بسحجات بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، “إسلام ربيع صابر - 19 سنة” مصاب بكسر مضاعف بالساعد الأيسر وكدمات متفرقة، “محمد فرحات القطعان - 14 سنة” مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، “أيمن منصور عبدالرحيم - 11 سنة” مصاب باشتباه كسر بالساعد الايسر وكدمات متفرقة بالجسم.

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى الضبعة المركزى بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.