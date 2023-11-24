الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة صدمتهم سيارة بمرسى مطروح

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أصيب اليوم الجمعة، 5 أشخاص من أسرة واحدة صدمتهم سيارة بمدينة مرسى مطروح وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

أسماء المصابين


وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم " حماده محمد التهامي 25 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، زغلوله محمد فهمي 45 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري والقدم الايمن، وفاء محمد التهامي 13 سنة مصابة كدمات وسحجات بالجسم، عبدالرحمن محمد التهامى 10 سنوات مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ملك محمد التهامي 18 سنة مصابة بكدمه شديده بالعمود الفقري واشتباه شرخ بالقدم الايسر".

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

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