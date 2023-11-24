الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بمشاركة ذوي الهمم.. محمد هنيدي يقدم عرض "فرحات والعائلة" فى الإمارات

هنيدي
هنيدي

يستعد الفنان محمد هنيدي لتقديم عرض مسرحي بعنوان “فرحات والعائلة”، وذلك بالمشاركة مع أصحاب الهمم، في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة على المسرح الوطني.

ويبدأ العرض في الثامنة مساءًا أيام 8 و 9 و 10 ديسمبر 2023.

 

 

جدير بالذكر أنه كان قد تعرض النجم محمد هنيدي لأزمة شديدة أمام جمهوره، بسبب فيلمه الأخير والذي لم يجد السبيل للوصول لقلوب الجماهير، خاصة وأن نجم الكوميديا أعلن مرارًا وتكرارًا أنه سيكون الحصان الأسود لأعماله السينمائية بعد كثير من الإخفاقات التى صادفت أعماله الأخيرة والتي ظهرت عبر تعليقات جمهوره وكذلك إيرادات هذه الأفلام.


تدور قصة فيلم مرعي البريمو، من خلال مرعي تاجر البطيخ ويقوم بدوره محمد هنيدي، الذي يخفي قطع من الألماس داخل بطيخة، ويتفاجأ بأن زوجته تبيع كل البطيخ، ويضطر للقيام بمغامرات كثيرة للوصول للبطيخة والعثور على الألماس.

الفيلم بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، كريم سامي مغاوري، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

يسجل الفيلم عودة المخرج سعيد حامد إلى السينما بعد غياب 14 عامًا منذ عرض فيلم "طباخ الريس".

وتشهد عودته تكرار تعاونه مع النجم محمد هنيدي الذي قدم معه عدة أعمال سينمائية منها "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا أنا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالي" و"صاحب صاحبه"، والتي حققت نجاحات كبيرة.

فرحات والعائلة محمد هنيدي هنيدي المسرح الوطني أبو ظبى صعيدي في الجامعة الأمريكية مرعى البريمو

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