الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البيت الأبيض يرحب بعملية تبادل الأسرى بوساطة مصرية قطرية

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن البيت الأبيض يرحب بتقديم عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية قطرية.

جدير بالذكر، أن الدولة المصرية ودولة قطر بذلتا الكثير من الجهود السياسية الدبلوماسية للتوصل لهدنة حربية في دولة فلسطين، وذلك لإنقاذ المتبقين من الشعب الفلسطيني الباسل الذي تعرض لأبشع أنواع العنف.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

القاهرة الإخبارية البيت الأبيض تبادل الأسرى الفلسطينيين قطاع غزة حماس وساطة مصرية قطرية

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