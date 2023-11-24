“القاهرة الإخبارية”: إسرائيل تستدعى سفيرى إسبانيا وبلجيكا احتجاجًا على تصريحات داعمة للفلسطينيين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن إسرائيل استدعت سفيري إسبانيا وبلجيكا احتجاجًا على تصريحات داعمة للفلسطينيين.

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أنه لا يمكن أن نغفل وجود الضحايا المدنيين في غزة، بمن فيهم آلاف من النساء والأطفال، ولدينا أكثر من 2 مليون شخص في غزة يواجهون ويلات الحرب، ولا بد أن ننهي هذه الكارثة الإنسانية، وأن تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة بقدر كافٍ وبشكل منتظم.

بينما أكد إلكسندر دي كرو، رئيس حكومة بلجيكا، أن وقف إطلاق النار الدائم هو هدفنا، ويجب على إسرائيل فتح معابر أخرى لإدخال المساعدات لغزة، والاحتكام للقانون الإنساني والدولي.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.