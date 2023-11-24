الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

“القاهرة الإخبارية”: إسرائيل تستدعى سفيرى إسبانيا وبلجيكا احتجاجًا على تصريحات داعمة للفلسطينيين

اسرائيل
اسرائيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن إسرائيل استدعت سفيري إسبانيا وبلجيكا احتجاجًا على تصريحات داعمة للفلسطينيين.

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أنه لا يمكن أن نغفل وجود الضحايا المدنيين في غزة، بمن فيهم آلاف من النساء والأطفال، ولدينا أكثر من 2 مليون شخص في غزة يواجهون ويلات الحرب، ولا بد أن ننهي هذه الكارثة الإنسانية، وأن تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة بقدر كافٍ وبشكل منتظم.

بينما أكد  إلكسندر دي كرو، رئيس حكومة بلجيكا، أن وقف إطلاق النار الدائم هو هدفنا، ويجب على إسرائيل فتح معابر أخرى لإدخال المساعدات لغزة، والاحتكام للقانون الإنساني والدولي.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

 

القاهرة الإخبارية إسرائيل سفيري إسبانيا وبلجيكا

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": ‏استعدادات لتسليم المحتجزين فى غزة من الصليب الأحمر لمصر

“القاهرة الإخبارية”: دخول شاحنتي وقود إضافيتين إلى قطاع غزة

اشتعال مولد مستشفى الإندونيسي في غزة بعد قصف إسرائيلي

استشهاد 11 فلسطينيًا في استهدف الاحتلال لسيارتين وسط غزة

طيران الاحتلال يقصف أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان

ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال لمدرسة في جباليا لـ30

عادل حمودة: الفلسطينيون ضربوا مثالًا رائعًا فى الصمود

جمال عنايت: تأكيد الرئيس على "خط أحمر" يعنى أن هناك نقطة لا يمكن تجاوزها

الأكثر قراءة

الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين تم تسليمهم للصليب الأحمر وفى طريقهم إلى معبر رفح

الرئيس السيسى يلتقى سائقًا أثناء جولته فى الجيزة: "عاوز أى حاجة؟" (فيديو)

بينهم 10 من القدس.. قائمة أسماء الـ 39 أسيرًا المحررين من سجون الاحتلال اليوم

أنقذوا لولو.. قصة فتاة فلسطينية ناشدت الرئيس السيسي (فيديوجراف)

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع الشحات وعاشور فى الأهلى

"القاهرة الإخبارية": سيارات الصليب الأحمر تتحرك باتجاه منفذ رفح بعد استلام 24 شخصًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء