اتحاد الجمعيات الأهلية يُشيد بجهود الرئيس السيسي الداعمة للقضية الفلسطينية

أشاد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وجميع مجالس إدارات الاتحادات النوعية والاتحادات الإقليمية بجميع المحافظات برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلي وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني مؤكدا ان مصر تاريخيا تعد أكبر داعمة لحقوق هذا الشعب في أرضة ودولته.

وقال الدكتور طلعت عبد القوى، إن مشاركة جموع المواطنين في مؤتمر تحيا مصر فلسطين باستاد القاهرة الدولي، يؤكد تأييدهم لسياسة مصر وتحركات الدولة لتقديم الدعم الكامل على كافة الأصعدة السياسية والاغاثية للأشقاء في قطاع غزة.

وأشار “عبد القوي” إلى أن الدولة المصرية لعبت دورًا بالغ الأهمية على الساحة الدولية والإقليمية منذ اندلاع الازمة كما كان لها دورها في تقديم قوافل المساعدات سواء من مؤسسات الدولة أو عبر مؤسسات المجتمع المدني الذي لم يتأخر في تقديم كافة أشكال الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن المؤتمر يدعم قرارات الرئيس القوية بشأن القضية الفلسطينية، ورفضه التام لأي محاولة لتصفية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وانه منذ ا ليوم الأول للحرب على قطاع والتحالف الوطني جهز قوافل كاملة تشمل على مساعدات إنسانية وطبية.