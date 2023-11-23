زعيم الأغلبية عن مؤتمر "تحيا مصر فلسطين": المصريون مصطفون خلف الرئيس

أشاد زعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى بكلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر “تحيا مصر فلسطين”، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وقال "القصبي" في تصريحات له، إن الكلمة حاسمة منذ اللحظة الأولى التى تدخلت فيها مصر بكل قوة منذ السابع من أكتوبر الماضى والتى تؤكد على ثبات المبدأ المصرى.

وأوضح زعيم الأغلبية، أن مصر دائما تقوم بدورها الإنساني والقومي، في تقديم المساعدات باستمرار عبر معبر رفح، إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة، رغم أن لدينا تحديات اقتصادية صعبة.

وأكد أن الشعب المصري بكل فئاته يؤيد موقف الرئيس الذي يتفق وتضامنهم مع فلسطين وشعبها، حتى يستعيد حقه المشروع في تحرير أرضه، وإقامة دولته المستقلة مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودًا صادقة ومكثفة، للحيلولة دون التصعيد للحرب فى غزة وعلى كافة المستويات.