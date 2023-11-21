الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القصبى": الرئيس السيسى أعلن دعمه لفلسطين منذ اللحظات الأولى للعدوان

النائب عبدالهادي
النائب عبدالهادي القصبي

قال النائب عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية في مجلس النواب: منذ اللحظة الأولى لبدء هجوم الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي للعالم بكل قوة وعزة موقف الدولة المصرية و مساندة القضية الفلسطينية. 

وأضاف القصبي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، انتفض الشعب المصري بالكامل وخرج للميادين والشوارع مؤيدًا توجه القيادة السياسية، مطالبًا بعدم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني. 

نائب: الشعب المصري يتابع بشكل يومي أحداث غزة 

وتابع زعيم الأغلبية في مجلس النواب، أن رئيس مجلس النواب وجه دعوة لنواب الشعب هنا في هذه القاعة، تلك الجلسة التي رفعنا فيها علم مصر مع علم الدولة الفلسطينية واكتست النائبات الثياب السود حزنًا من الموقف الدولي الذي يكيل بمكيالين وألمًا على الأطفال والشهداء، تلك الجلسة التاريخية أجمع فيها جميع نواب الشعب على تفويض الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن القومي.

وأوضح أن الشعب المصري يتابع بشكل يومي أحداث غزة، وقتل الأطفال والنساء والاعتداء على المستشفيات والمجازر التي تحدث، وهى تعتبر مجزرة بشعة لم يشهدها العالم من قبل، ولذلك لدينا قلق بشأن هذا الأمر ويتقدم 16 نائبًا بطلبات إحاطة لمعرض الإجراءات وجهود الحكومة بشأن هذا الأمر.

 

مجلس النواب إسرائيل الشعب الفلسطيني الرئيس عبدالفتاح السيسي طلبات إحاطة

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