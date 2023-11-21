برلمانية: القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر"أمن قومى"

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، إن القضية الفلسطينية لمصر هى "أم القضايا"، خاصة أن الأمن القومي لمصر يتأثر بشكل مباشر بما يحدث الآن في قطاع غزة، أى مواطن مصري يتابع أخبار غزة بشكل يومي، لذلك من حقه أن يعرف من رئيس الوزراء الجهود المصرية وما تفعله الدولة.

وأضافت صابر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مناقشة رئيس الوزراء لموقف مصر من الأزمة الفلسطينية اليوم لمعرفه المواطن المصري بما يجري في المؤسسات والهيئات بشأن القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن البرلمان هو المُعبر عن صوت الشعب المصري، وسيتم مناقشة رئيس الوزراء باعتبار تقديم طلبات إحاطة من زعماء الأغلبية البرلمانية في المجلس.

تفاصيل طلبات الإحاطة المقدمة لمنع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن كل ذلك لمنع تصفية القضية الفلسطينية، ومنع التهجير القسري، لأن تبعات ذلك الأمر ستكون كارثية على العالم كله، مشيرة إلى أن الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي لا تحاسب عليها.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وصل إلى مجلس النواب، قبل قليل، للرد على عدد من طلبات الإحاطة بشأن الإجراءات والتدابير المتخذة لمنع محاولات التهجير القسرى من قطاع غزة.