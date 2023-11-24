المهن التمثيلية تغرم الشركة المنتجة لـ"بطن الحوت" 100 ألف جنيه

بسبب كروان مشاكل..

قرر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، فرض غرامة مالية بقيمة 100 ألف جنيه على شركة إنتاج مسلسل "بطن الحوت"، وذلك بسبب مشاركة كروان مشاكل في العمل، مما دفع النقابة لتقديم شكوى ضد مخرج العمل في نقابة المهن السينمائية.

ويشارك في بطولة "بطن الحوت" بطولة محمد فراج وكل من أسماء أبو اليزيد، باسم سمرة، بسمة، عبد العزيز مخيون، سماح أنور، يوسف عثمان، حسام الحسينى، محمود السراج، هاجر السراج، وعد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من الضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا.

وكان مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى أصدر قرارا بإيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل) وذلك لمخالفتهم قوانين النقابة.



وجاء فى بيان نقابة المهن التمثيلية: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل)، وذلك لمخالفتهم قانون النقابة رفم 25 لسنة 1978، وقرر مجلس إدارة النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة ضدهم".