الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف يسهم تطوير "النصر للسيارات" في تعميق التصنيع المحلي؟.. خبير يجيب

النصر للسيارات
النصر للسيارات

قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن شركة النصر للسيارات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تعد واحدة من أقدم  الشركات في مجال صناعة السيارات في مصر، وتطوير هذه الشركة يحمل أهمية كبيرة نظرًا لتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري وتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطوير الشركة يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاجية والتنافسية في صناعة السيارات المحلية، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الصادرات وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات للبلاد.

وأوضح أنه علاوةً على ذلك، يمكن لتطوير شركة النصر للسيارات أن يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين المصريين فزيادة الإنتاجية والتوسع في نطاق الأعمال يمكن أن يعزز الطلب على العمالة المحلية ويساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للسكان.

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، يمكن لتطوير الشركة أن يسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى مصر، مما يعزز القدرة التنافسية والتطور التكنولوجي للصناعة المصرية. ومن خلال تبني أحدث التقنيات والممارسات العالمية في صناعة السيارات، يمكن للشركة أن تحقق مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة في منتجاتها.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتطوير شركة النصر للسيارات أن يساهم في تعزيز الصادرات المصرية وتنويع مصادر العملة الصعبة فبزيادة قدرة الشركة على تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية، يمكن لمصر أن تعزز مكانتها كمركز صناعي إقليمي وعالمي، وتزيد من إيراداتها من صادرات السيارات.

وأوضح أنه على المستوى الاجتماعي، يمكن لتطوير شركة النصر للسيارات أن يسهم في تحسين مستوى الحياة ورفاهية المواطنين من خلال توفير سيارات بأسعار مناسبة وجودة عالية، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتحسين وسائل المواصلات والتنقل في مصر.

وأوضح أنه باختصار، تطوير شركة النصر للسيارات في مصر يحمل أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ويمكن أن يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لصناعة السيارات المصرية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.

وأكد أنه بالتالي، من المهم أن تكون هناك استثمارات مستدامة في تطوير شركة النصر للسيارات في مصر من خلال دعم الابتكار والبحث والتطوير وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بهدف تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.

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