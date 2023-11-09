الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"النصر للسيارات": صفحات مجهولة تستخدم اسم الشركة لترويج شائعات ونشر معلومات مغلوطة

شركة النصر لصناعة
شركة النصر لصناعة السيارات

قالت شركة النصر لصناعة السيارات إحدى شركات قطاع الأعمال، في بيان توضيحي لها، إنه في إطار ما يتم تداوله على مواقع التواصل  الاجتماعي من معلومات مغلوطة وغير صحيحة نشرتها صفحات مجهولة المصدر بشأن شركة النصر لصناعة السيارات، فإن الشركة توضح أنه لم يتم حتى الآن إنتاج أي سيارة كهربائية  على خطوطها، وأن هناك مفاوضات جارية مع شركات أجنبية في هذا الشأن. 

 وتابع البيان، والشركة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك الصفحات، وتهيب بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم التجاوب مع ما يتم نشره من خلال الصفحات المشبوهة. 

 إنتاج أتوبيس سياحى صديق للبيئة

 وتؤكد الشركة أنها قامت مؤخرًا بإنتاج أتوبيس سياحى صديق للبيئة وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات (EURO 6) واعتماد شركة سكانيا العالمية، وكذلك ميني باص للعمل في منظومة النقل العام بالتعاون مع وزارة النقل. 

 وإذ تؤكد شركة النصر لصناعة السيارات مساعيها الجادة نحو التوسع في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة، في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات ومواكبة التطور العالمي في هذه الصناعة بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري، تهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، والحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية.

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