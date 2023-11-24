الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هنية: الشعب الفلسطيني سطَر ملحمة بطولية في كسر إرادة الاحتلال الإسرائيلي

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، أن الشعب الفلسطيني تمكن من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وكسر إرادته، وقدم الشكر لمصر وقطر في تحقيق الهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ صباح اليوم.

وقال هنية في كلمة متلفزة مساء اليوم الجمعة: إن "شعبنا العظيم سطر ملحمة صمود ومجاهدونا أثخنوا الجراح في العدو.فاستطعنا بكل فخر واعتزاز مواجهة الاحتلال وكسر إرادته وإفشال مخططاته".

وأضاف: أن "الشهداء هم ضريبة الحرية والتحرير والاستقلال"، مشددًا على أن "العدو راهن على استعادة المحتجزين عبر فوهات البنادق والقتل والإبادة الجماعية ولكنه فشل في ذلك".

وأردف: "العدو نزل عند شروط المقاومة وإرادة شعبنا الأبي ما أدى للتوصل لاتفاق الهدنة".

وأضاف: خضنا برعاية الأشقاء في قطر ومصر مفاوضات صعبة وأدرناها بمسؤولية وتوازن.

وأكد هنية التزام حماس بتنفيذ الاتفاق وإنجاحه طالما التزمت إسرائيل بذلك.

وأعرب هنيه عن خالص الشكر لـ مصر وقطر لجهودهما في تحقيق الهدنة الإنسانية، مؤكدا ضرورة استمرار الجهود الدولية لتمكين "شعبنا من تحقيق تطلعاته".

وشدد على التمسك بوحدة الشعب الفلسطيني والأرض والمصير، مشيدًا بالموقف العربي والإسلامي بشأن رفض أي تدخل بمصير القطاع

وقال: "شعبنا يخوض معركة التحرر الوطني عبر جبهة متراصة في غزة والقدس وكل أماكن وجوده"، مقدمًا التحية لأهل غزة "الذين شكلوا بصمودهم ومقاومتهم العنصر المحوري في تراجع موقف العدو وحلفائه".

 

 

كما وجه التحية للمقاومة الإسلامية في لبنان ولليمن الشقيق وللمقاومة العراقية التي تشارك في المعركة ضد العدو.

وأنهى كلمته بالقول: "نقف بكل إجلال وإكبار أمام عائلات الشهداء والجرحى والأسرى".

 

سريان الهدنة الإنسانية منذ صباح اليوم 

هذا، وبدأ سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي تمت بوساطة مصرية قطرية الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة، بعد ليلة استمر فيها القصف الإسرائيلي المكثف على أرجاء قطاع غزة، واستبقتها قوات الاحتلال باقتحام المشفى الإندونيسي.

ومنذ صباح اليوم بدء الآلاف بمغادرة مراكز الإيواء وتوجهوا إلى منازلهم في المناطق الشرقية للقطاع، لا سيما في جنوب وادي غزة.

وكان مئات الآلاف من الفلسطينيين نزحوا قسرًا من غزة وشمالها إلى جنوب القطاع بفعل القصف والتهديد الإسرائيلي، وهم يعانون معاناة شديدة لعدم توفر أماكن إقامة ملائمة، ويتطلع بعضهم للعودة لمنازلهم والاستقرار فيها مجددا أو تفقد منازلهم وباقي عوائلهم.

وفي الإطار التنفيذي، بدأ دخول شاحنات السولار والغاز من الجانب المصري باتجاه الماصوف في الجانب الفلسطيني من المعبر، فيما تستعد عشرات الشاحنات التي تقل مساعدات للدخول للتخفيف من أعباء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة بعد 48 يومًا من العدوان والحصار الخانق.

الشعب الفلسطيني مواجهة الإحتلال الإسرائيلي الهدنة الإنسانية مصر وقطر غزة

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