سياسى فلسطينى لـ"الدستور": جهد مصر كبير من أجل الشعب الفلسطينى

قال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية الدولية بجامعة القدس، إن مصر بذلت جهدا كبيرا منذ أسبوعين من أجل هذه اللحظة التي تحولت الى هدنة، وبالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، حتى أمس عندما كان هناك احتقان في بعض البنود الضغيرة تدخلت مصر والتقارب بين وجهات النظر وتم الإعلان عن التهدئة.

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور": مصر كما أشارنا ترى أن الهدنة فرصة لتهدئة الحرب بشكل أساسي، فرصة لتنفس الشعب الفلسطيني ويلتقط أنفاسه وليعيد أشلاؤه وأيامه للاستعداد لأيام قادمة للأسف الشديد لهذه الحرب، طبعا أن هذه الهدنة أتمنى تفضي لوقف إطلاق النار، وصحيح أن هناك حالة من عدم التفاؤل ولكن يكمل الجهد المصري في تحقيق ذلك.

وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل ستواصل القتال "العنيف" لمدة شهرين على الأقل بعد الهدنة

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن الجيش سيستأنف القتال ضد حماس "بكثافة" لمدة شهرين آخرين على الأقل بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة "القصيرة".

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن جالانت قوله أمام قوات وحدة العمليات الخاصة التابعة للبحرية الإسرائيلية اليوم الخميس: ما سترونه في الأيام المقبلة هو أولًا إطلاق سراح الرهائن. هذه الراحة ستكون قصيرة.

وطلب من القوات "التنظيم والاستعداد والتحقيق وإعادة الإمداد بالأسلحة والاستعداد للمواصلة" خلال وقف إطلاق النار، مضيفًا: سيكون هناك استمرار، لأننا بحاجة إلى استكمال النصر، وخلق الزخم للمجموعات التالية من الرهائن، الذين لن يعودوا إلا نتيجة للضغط.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر القتال لمدة شهرين آخرين على الأقل.

و"عبرت أصابع بايدن" عن أنه سيتم إطلاق سراح الرهينة الأمريكية البالغة من العمر ثلاث سنوات.

قال جو بايدن إنه "يتمنى" أن يتم إطلاق سراح فتاة إسرائيلية أمريكية تبلغ من العمر ثلاث سنوات، تم احتجازها كرهينة في 7 أكتوبر يوم الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي، متحدثا للصحفيين في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، اليوم الخميس، إنه "ليس مستعدا لتقديم تحديث" بشأن الرهائن في غزة "حتى يتم الانتهاء من ذلك".