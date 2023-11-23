الخميس 23 نوفمبر 2023
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عالم

الهباش يكشف لـ"الدستور" نتائج الهدنة ودور مصر وقطر في إتمام الاتفاق

محمود الهباش
محمود الهباش

قال المستشار الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القيادة الفلسطينية ترحب بأية خطوة من شأنها أن توقف نزيف الدم الفلسطيني، مضيفًا أن ما نريده هو وقف العدوان فنحن من اليوم الأول لم نكن نرغب وأن نكن بحاجة لهذا العدوان وهذه الحرب التي ذهب ضحيتها حتى هذه اللحظة اكثر من 14 ألف شهيد وأكثر من 300 ألف منزل تم تدميره وأكثر من مليون و400 ألف فلسطيني نزحوا من شمال قطاع غزة.

موقف رفض الحرب 

 

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وأضاف الهباش في تصريحات خاصة لـ"الدستور": لا يزال موقفنا كما هو في رفض الحرب، ولذلك نرحب بأي جهود من شأنها ان توقف هذا الارهاب والعدوان فهي خطوة جيدة ونقدرها ونريد ان تستمر الوساطة الخيرية بالذات مصر وقطر ، حيث نوجه لهم الشكر الجزيل والتقدير العميق على وقف اطلاق النار عن طريق الهدنة المؤقتة التي نتمنى ان تكون هدنة دائمة وموقف دائم ولكن نريد الاستمرار في ظل هذه الجهود التي تعد من اهم الخطوات الهامة.

كما أكد الهباش على الثقة في مصر وقطر لاستمرار الجهود من أجل ضمان حقن دماء الفلسطينيين ودماء الأبرياء والمدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.

قطر: وقف إطلاق النار في غزة 

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وفي سياق متصل، قال متحدث باسم الحكومة القطرية إن وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام في غزة بين إسرائيل وحماس سيبدأ في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة، بعد أن تبادلت حماس وإسرائيل قوائم الأشخاص الذين سيتم إطلاق سراحهم من الأسرى والرهائن الإسرائيليين الذين تم أخذهم إلى غزة.

وقال ماجد الأنصاري إنه لا يستطيع الكشف عن عدد الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم لكن حماس ستطلق سراح 13 شخصا من غزة. وقال أنصاري: "كل النساء والأطفال والرهائن من نفس العائلات سيتم تجميعهم في نفس المنطقة".

الهباش غزة جهود مصر قطر الهدنة

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