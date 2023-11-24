الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

معتمد جمال يعقد جلسة مع مساعديه استعدادًا لمباراة أبوسليم

مران الزمالك
مران الزمالك

عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع معاونيه على هامش المران.

وأقيم مران الزمالك عصر اليوم الجمعة، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتحدث معتمد جمال مع أحمد مجدي المدرب المساعد، حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة المقبلة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادًا لمباراة أبوسليم الليبي.

واطمأن معتمد جمال من علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، على سير البرنامج التأهيلي والبدني الموضوع للاعبين وجاهزيتهم للمباراة المقبلة بالشكل الأمثل.

موعد الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفيدرالية 

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبوسليم الليبي، في السادسة مساء الأحد المقبل 26 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفيدرالية 

تنقل مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية، على استاد برج العرب بالإسكندرية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي والحصري لكل منافسات مرحلة المجموعات من البطولة القارية وحتى المباراة النهائية.

تحكيم مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

ويقود مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي، في مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية، طاقم تحكيم تونسي، مكون من محرز المالكي حكمًا للساحة، ويعاونه مواطناه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختارت لجنة الحكام "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكم المغربي عبدالله العشيري اللقاء.

مجموعة الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية 

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية بكأس الكونفيدرالية، والتي تضم فرق ساجرادا الأنجولي وأبوسليم الليبي، وسوار الغيني.

مران الزمالك الكونفيدرالية أبوسليم الليبي مرحلة المجموعات بالكونفيدرالية الزمالك

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