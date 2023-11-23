محمود علاء ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة أبوسليم الليبي

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على الجوانب الفنية في مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي المقبل، في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وقام معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني، وأحمد مجدي المدرب المساعد، بالتركيز على بعض النواحي الفنية والجمل الخططية في مران اليوم لتطبيقها في مباراة بطل ليبيا.

وفي نفس الوقت خصص الجهاز الفني، فقرة خاصة للتسديد على المرمى والتعامل مع العرضيات.

وشهد مران الفارس الأبيض الجماعي، مشاركة المدافع محمود علاء، في جانب من التدريبات.

وتماثل محمود علاء للشفاء من الإصابة، التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، وشارك في جميع فقرات المران باستثناء التقسيمة الفنية.

وفي نفس الوقت أدى محمود حمدي “الونش” مدافع الفريق تدريبات خاصة على هامش مران اليوم.

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفيدرالية (2023/2024)

ويستضيف الزمالك نظيره أبوسليم الليبي، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية (نسخة 2023/2024).

ويقع الفارس الأبيض في المجموعة الثانية من المسابقة القارية، والتي تضم فرق ساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي، وسوار الغيني.

ويمتلك الزمالك لقبا وحيدا من كأس الكونفيدرالية، حصده خلال نسخة 2019، على حساب نهضة بركان المغربي، عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، عقب انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدف نظيف لكل فريق.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفيدرالية (2023/2024)

وتنقل مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي والحصري لكافة منافسات مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية وحتى المباراة النهائية للمسابقة القارية.