مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية خاصة للثنائي شلبي وجمعة وفقرة قوية للحراس

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا للقاء أبوسليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأدى اللاعبون التدريبات البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، وتضمنت هذه الفقرة الإطالات بجانب عدة جوانب بدنية أخرى، لتجهيز اللاعبين بدنيًا بالشكل الأمثل قبل مواجهة بطل ليبيا بالمسابقة القارية.

وأدى محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين، ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس.

وركز محمد عبد المنصف مع الثلاثي على تدريبات سرعة رد الفعل بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الكرات العرضية، والتصدي للتسديدات من مسافات قريبة للمرمى.

وخاض مصطفى شلبي وعبد الله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم.

ويؤدي مصطفى شلبي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي في ظل إصابته من قبل بكدمة قوية في وجه القدم، مما تسبب في غيابه عن الزمالك في المباريات الأخيرة، كما يخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي في ظل إصابته بكدمة في الركبة.

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفيدرالية (2023/2024)

ويستضيف الزمالك نظيره أبوسليم الليبي، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية (نسخة 2023/2024).

ويقع الفارس الأبيض في المجموعة الثانية من المسابقة القارية، والتي تضم فرق ساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي، وسوار الغيني.

ويمتلك الزمالك لقبا وحيدا من كأس الكونفيدرالية، حصده خلال نسخة 2019، على حساب نهضة بركان المغربي، عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، عقب انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدف نظيف لكل فريق.