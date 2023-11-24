الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء الإسبانى: حان الوقت للاعتراف بدولة فلسطين

رئيس الوزراء الإسباني
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام معبر رفح

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إنه لا بد أن تكون هناك منهجية كاملة وشاملة تخص قطاع غزة، مشيرًا إلى أهمية حل الدولتين وعقد مؤتمر للسلام بين فلسطين وإسرائيل.

وأضاف رئيس وزراء إسبانيا، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح اليوم الجمعة ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "لا بد أن تجلس فلسطين وإسرائيل على طاولة المفاوضات والعالم كله سيعمل من أجل السلام"، موضحًا أن هدف مؤتمر السلام تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولتين من أجل السلام والاستقرار.

كما أكد أن إسبانيا تدعو إلى وقف إطلاق النار لفترة أطول، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار يعتبر خطوة جيدة للأمام لكن غير كافية ولا بد من تدخل المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق نار دائم.

وتابع أن اللحظة قد أتت للاتحاد الأوروبي وكل الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون مهمًا للغاية من أجل السلام.

فلسطين الاعتراف بدولة فلسطين القاهرة الإخبارية رئيس الوزراء الاسباني معبر رفح

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