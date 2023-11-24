سامح شكرى يستقبل وزيرى خارجية سلوفينيا والبرتغال.. غدًا

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غدًا السبت، تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية والشئون الأوروبية لجمهورية سلوفينيا، وجواو جوميش كرافينيو وزير خارجية البرتغال.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية ونظيراه من سلوفينيا والبرتغال جلسة مباحثات حول العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتتطرق المباحثات إلى الهدنة المؤقتة في قطاع غزة وضرورة البناء عليها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وإدخال المزيد من المساعدات، بالإضافة إلى التأكيد على رفض مصر القاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.