الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يتفقد إحدى الأراضي الزراعية بالإيبارشية

الانبا باسيليوس
الانبا باسيليوس

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، إحدى الأراضي الزراعية بالإيبارشية.

تفاصيل الزيارة

جاء ذلك لمتابعة آخر المستجدات، الخاصة بالاستعدادات، لإقامة مشروعات الإيبارشية، حيث قدم الأب المطران كلمات التشجيع للعاملين، بالأرض الزراعية، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة.

واختتمت الزيارة ببعض التوصيات الرعوية، من قبل الأنبا باسيليوس، لتنظيم أمور العمل، خلال الفترة المقبلة.

 

حفل توقيع كتاب «سِيَر البِيعَة المُقَدَّسَة» في مركز بي لامباس بمهمشة


وعلى صعيد آخر،  استضاف مركز بي لامباس للدِّراسات القبطية، بكنيسة السيدة العذراء بمهمشة، أمس الخميس، حفل توقيع الإصدار الجديد من كتاب «سِيَر البِيعَة المُقَدَّسَة»، بحضور نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، ونخبة من الأساتذة والباحثين والدارسين.
ويزين الكتاب مقدمة بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني، والذي وصفه فيها بـ "التُّحفة الموسوعيَّة".
الإصدار الجديد من «سِيَر البِيعَة المُقَدَّسَة» حقّقه الباحث «شريف رمزي» عضو اللجنة الباباوية للتاريخ القبطي.
كتب مقدمة للكتاب أيضًا نيافة الأنبا مكاريوس أسقُف المنيا، والأستاذ الدكتور أشرف إسكندر صادق أستاذ الآثار المصرية والقبطيات وآثار الكتاب المقدس في جامعة ليموج بفرنسا، والأستاذ الدكتور چوزيف موريس فلتس أستاذ علم آباء الكنيسة بالكليات الإكليريكية في مصر والخارج، والدكتور صموئيل قزمان معوض الباحث بقسم القبطيات في جامعة مونستر بألمانيا.


 وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد 26 نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد لعام 2023-2024 وذلك لمدة 42 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2024، و8 يناير 2024، بسبب تزامنه مع السنة الكبيسة.

ويستمر صوم الميلاد بحسب طقس الكنيسة، لهذا العام لمدة 42 يومًا، بدلا من 43 يومًا نظرًا لكون السنة “كبيسة”.

عدد أيام صوم الميلاد المجيد 2023

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 42 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.

يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاثة التى صامها الأقباط لله فى أمر جبل المقطم، فى القرن العاشر الميلادى، والتى انتهت بنقل الجبل، فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ.

الانبا باسيليوس باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك مطران المنيا

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