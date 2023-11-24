استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة، كلا من "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء أسبانيا، "ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا، في مطار العريش الدولي، في حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وأكد المحافظ وصول رئيسي وزراء أسبانيا "رئاسة الاتحاد الأوروبي" وبلجيكا "الرئاسة المقبلة"، على متن طائرة قادمة من مطار القاهرة، وذلك بعد لقائهما الرئيس عبدالفتاح السيسي وعقد مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

واستعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها مصر من أجل الأشقاء الفلسطينيين وإيقاف الحرب على قطاع غزة، واستقبال المساعدات الاغاثية والإنسانية وإدخالها إلى قطاع غزة، بجانب استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

مصر تساهم بـ16 ألف طن مساعدات لقطاع غزة

وكانت تفقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري بشمال سيناء.

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب محافظ شمال سيناء مخازن المساعدات في مدينة العريش، بجانب زيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي عإيصال نحو 30 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، منها 16 ألف طن من الدولة المصرية و10 آلاف طن من المنظمات والهيئات الدولية و4 آلاف طن من عدة دول عربية وأجنبية.

وأشادت الوزيرة بجهود الهلال الأحمر المصري في استقبال المساعدات وتخزينها في مدينة العريش وتجهيزها وإدخالها إلى قطاع غزة، مؤكدة قيام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدعم قطاع غزة بالمساعدات المتنوعة.

من جهته، استعرض اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، جهود المحافظة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري باستقبال المساعدات التي تصل إلى المحافظة وإيصالها إلى قطاع غزة.

وأكد الخولي أن المساعدات التي تصل إلى المحافظة تصل ضمن 3 مسارات، وهي مطار العريش الدولي الذي يستقبل طائرات المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية وميناء العريش البحري الذي يستقبل سفن المساعدات والطريق البري الذي تصل منه المساعدات المقدمة من مختلف المؤسسات والجهات المصرية.

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيسي وزراء أسبانيا وبلجيكا بالعريش

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيسي وزراء أسبانيا وبلجيكا بالعريش

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيسي وزراء أسبانيا وبلجيكا بالعريش

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيسي وزراء أسبانيا وبلجيكا بالعريش