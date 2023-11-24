وزيرة التضامن تتفقد شاحنات المساعدات برفح تمهيدًا لنقلها إلى غزة

تفقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري بشمال سيناء.

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب محافظ شمال سيناء، مخازن المساعدات في مدينة العريش، بجانب زيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفي العريش العام.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على إيصال نحو 30 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، منها 16 ألف طن من الدولة المصرية و10 آلاف طن من المنظمات والهيئات الدولية و4 آلاف طن من عدة دول عربية وأجنبية.

وأشادت الوزيرة بجهود الهلال الأحمر المصري في استقبال المساعدات وتخزينها في مدينة العريش وتجهيزها وإدخالها إلى قطاع غزة، مؤكدة قيام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدعم قطاع غزة بالمساعدات المتنوعة.

3 مسارات لوصول مساعدات قطاع غزة إلى سيناء

من جهته، استعرض اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، جهود المحافظة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري باستقبال المساعدات التي تصل الي المحافظة وإيصالها إلى قطاع غزة.

وأكد الخولي أن المساعدات التي تصل إلى المحافظة تكون عبر 3 مسارات، وهي مطار العريش الدولي الذي يستقبل طائرات المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية وميناء العريش البحري الذي يستقبل سفن المساعدات والطريق البري الذي تصل منه المساعدات المقدمة من مختلف المؤسسات والجهات المصرية.

يرافق الوزيرة كل من السفيرة هناء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والوزير المفوض طاهر النابلسي، مدير إدارة السياسات الاجتماعية بالجامعة، والمستشارة ميساء هدمي، مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالجامعة.

وزيرة التضامن تتفقد المساعدات برفح

وزيرة التضامن تتفقد المساعدات برفح

وزيرة التضامن تتفقد المساعدات برفح