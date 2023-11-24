محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس هيئة الموانئ المصرية بالعريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة، اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والوفد المرافق له، في مكتبه في مدينة العريش.

وثمن المحافظ، الدور الذي تقوم به الموانئ المصرية في تقديم الدعم والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين وتيسير عبور شاحنات المساعدات والوقود وتسهيل إجراءات دخول المصابين والمرافقين الفلسطينيين.

وأكد المحافظ قيام المحافظة بجميع أجهزتها بدور كبير في دعم الاشقاء الفلسطينيين من خلال استقبال المساعدات وتجهيزيها لإدخالها الي قطاع غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات السيناوية، وتقديم الدعم للفلسطينيين المتواجدين في مدينة العريش، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدوره، أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، المرور على موانئ الهيئة "رفح-العوجة-طابا" للتأكد من جاهزيتها لتقديم كافة أنواع الدعم للأشقاء الفلسطينيين بالتنسيق مع مختلف الجهات.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تقوم بتقديم أشكال مختلفة من الإجراءات العاجلة والتسهيلات لعبور لكافة المعونات والمساعدات والمعدات إلى الجانب الفلسطيني وتسهيل إجراءات دخول المصابين والمرافقين وحاملي الجنسيات المزدوجة القادمين من الجانب الفلسطيني بالإضافة الي تقديم الدعم والعون لهم وإعفائهم من رسوم العبور.

وقام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري، وفخر الدين قوجه وزير الصحة التركي، بزيارة المصابين الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام بشمال سيناء في حضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وقيادات مديرية الصحة بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إن الوزيرين زارا المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأشار المحافظ إلى أن الوزيرين اتفقا على إمكانية التعاون المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الأحداث في قطاع غزة والذين تم إخلاؤهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.

وكان وزيرا الصحة المصري ونظيره التركي قد وصلا إلى مطار العريش الدولي على متن طائرة قادمة من مطار القاهرة الدولي حيث كان في استقبالهما محافظ شمال سيناء.

المحافظ ورئيس هيئة الموانئ

المحافظ ورئيس هيئة الموانئ