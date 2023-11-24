الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس هيئة الموانئ المصرية بالعريش

المحافظ ورئيس هيئة
المحافظ ورئيس هيئة الموانئ

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة، اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والوفد المرافق له، في مكتبه في مدينة العريش.

وثمن المحافظ، الدور الذي تقوم به الموانئ المصرية في تقديم الدعم والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين وتيسير عبور شاحنات المساعدات والوقود وتسهيل إجراءات دخول المصابين والمرافقين الفلسطينيين.

وأكد المحافظ قيام المحافظة بجميع أجهزتها بدور كبير في دعم الاشقاء الفلسطينيين من خلال استقبال المساعدات وتجهيزيها لإدخالها الي قطاع غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات السيناوية، وتقديم الدعم للفلسطينيين المتواجدين في مدينة العريش، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدوره، أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، المرور على موانئ الهيئة "رفح-العوجة-طابا" للتأكد من جاهزيتها لتقديم كافة أنواع الدعم للأشقاء الفلسطينيين بالتنسيق مع مختلف الجهات.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تقوم بتقديم أشكال مختلفة من الإجراءات العاجلة والتسهيلات لعبور لكافة المعونات والمساعدات والمعدات إلى الجانب الفلسطيني وتسهيل إجراءات دخول المصابين والمرافقين وحاملي الجنسيات المزدوجة القادمين من الجانب الفلسطيني بالإضافة الي تقديم الدعم والعون لهم وإعفائهم من رسوم العبور.

وقام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري، وفخر الدين قوجه وزير الصحة التركي، بزيارة المصابين الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام بشمال سيناء في حضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وقيادات مديرية الصحة بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إن الوزيرين زارا المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأشار المحافظ إلى أن الوزيرين اتفقا على إمكانية التعاون المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الأحداث في قطاع غزة والذين تم إخلاؤهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.

وكان وزيرا الصحة المصري ونظيره التركي قد وصلا إلى مطار العريش الدولي على متن طائرة قادمة من مطار القاهرة الدولي حيث كان في استقبالهما محافظ شمال سيناء.

المحافظ ورئيس هيئة الموانئ
المحافظ ورئيس هيئة الموانئ
المحافظ ورئيس هيئة الموانئ
المحافظ ورئيس هيئة الموانئ
المحافظ ورئيس هيئة الموانئ
المحافظ ورئيس هيئة الموانئ
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء للواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مدينة العريش الفلسطينيين الموانئ المصرية

مواد متعلقة

استمرار حملة «شارك.. الكلمة كلمتك» بمركز شباب شيبانة بشمال سيناء

الأقصر: تحليق 40 رحلة بالون على متنها 950 سائحًا اليوم

الأقصر: تحليق 25 رحلة بالون على متنها 620 سائحًا اليوم

الأقصر: تحليق 55 رحلة بالون على متنها 1170 سائحًا اليوم

رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تكريم التضامن للطلاب المتفوقين

رئيس مدينة الأقصر يلتقي المواطنين لحل مشكلاتهم وتذليل العقبات (صور)

رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع مجلسى الدراسات العليا والبحوث

محافظ شمال سيناء: مصر ستقدم للأطفال الخدج الرعاية الصحية الكاملة (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى: بمجرد انتهاء الهدنة ستقوم الكوماندوز و"شايطيت" بعمليات خاصة

الرئيس السيسى يطالب بتوفير مناطق آمنة شمال ووسط وجنوب غزة

الرئيس السيسى: مصر لم تعطل أبدًا خروج الرعايا الأجانب عبر معبر رفح

الرئيس السيسى: نتمنى زيادة أيام الهدنة بتسليم مزيد من المحتجزين لدى حماس

مصر تشارك في الدورة الخامسة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي

عاجل.. إسرائيل تعلن اغتيال قائد القوة البحرية لحماس.. فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء