محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة بمطار العريش

استقبل اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء.

وأكد المحافظ أن هذه الزيارة تعد الثالثة لوزير الصحة والسكان لمحافظة شمال سيناء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف المحافظ أن وزير الصحة سيقوم باستقبال الأطفال الفلسطينيين في معبر رفح البري تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج اللازم، بناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بدوره، أكد وزير الصحة أن هناك تكليفا رئاسيا بالدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن مصر استقبلت عددًا من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء القصف الغاشم من جيش الاحتلال في مستشفيات مصر، مشيرًا إلى وجود ١٥٠ سيارة إسعاف لنقل الجرحى الفلسطينيين.

وعند وصوله مطار العريش، قام الوزير يرافقه المحافظ والسفير التركي بوداع الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم خلال مغادرتهم العريش على متن طائرة متجهة إلى تركيا.

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة