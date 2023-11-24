صندوق رعاية المبتكرين يطلق برنامجا لدعم مشروعات تخرج طلاب الجامعات المصرية

أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامج (EGP) لدعم مشروعات تخرج طلاب الجامعات المصرية، وذلك برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.

وأكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي للصندوق - في تصريح اليوم الجمعة، أن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل، ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

دعما فنيا وماليا يصل إلى 100 ألف جنيه للمشروعات المؤهلة

وأشار إلى أن البرنامج يعد فرصة متميزة لطلاب السنة النهائية بالجامعات، حيث يساعدهم على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى شركات ناشئة.. موضحا أن الصندوق يوفر من خلال هذا البرنامج دعما فنيا وماليا يصل إلى 100 ألف جنيه للمشروعات المؤهلة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أنه يُشترط للتقديم في البرنامج عدة شروط، من بينها أن يكون المشروع قابلًا لأن يُصبح شركة ناشئة، وأن يكون المشروع مبتكرًا، ويقدم حلولًا للمشاكل التي تواجه المجتمع، وأن يكون المشروع ذا إمكانات تجارية، وأن يكون الطالب قد قام بإجراء دراسة سوق مبدئية على الأقل.

كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التقى فضيلة جوبالاني رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين في الشرق الأوسط، وذلك على هامش زيارته للمملكة المتحدة؛ للمُشاركة في فعاليات مؤتمر أدنبرة "نحو العالمية 2023"، بإسكتلندا بالمملكة المتحدة، وذلك خلال الفترة من 20 - 22 نوفمبر الجاري، بحضور د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. رشا كمال الملحق الثقافي بالمكتب الثقافي المصري بلندن ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، ومارك هاورد رئيس المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، وشيماء البنا مسؤول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، ومالك سري الدين المدير الإقليمي للعلاقات الدولية ACCA، وذلك بمقر المجلس الثقافي البريطاني بإسكتلندا.