السفير حسين هريدي: الجهود المصرية في القضية الفلسطينية محل تقدير من المجتمع الدولي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجهود المصرية المكثفة المستمرة والمتواصلة مع كل الأطراف الدولية والإقليمية والعربية والفلسطينية سمحت بالوصول الى هذه الهدنة التي دخلت فعليًا حيز التنفيذ بداية من اليوم ولمدة 4 أيام، وهناك آمال في أنحاء العالم ليتم تمديد هذه الهدنة.

وأكد هريدي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الجهود المصرية كانت محل تقدير كبير من جانب المجتمع الدولي، وكما رأينا اليوم بعد المحادثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع كلا من رئيس وزراء إسبانيا ورئيس وزراء بلجيكا الذين أعربا عن كل الشكر والتقدير لدور مصر في التعامل مع العدوان الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة.

حل الدولتين

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن هناك طرح مصري جديد خلال كلمة الرئيس اليوم وأمس، وهو مرحلة ما بعد أن تسكت المدافع في قطاع غزة، وهذا الطرح واقعي وجرئ، كما أنه يضع كل الأطراف لحل الدولتين.

وتابع: "الرئيس السيسي لفت إلى أن الحديث عن مسار حل الدولتين استنفذ مساره وجدواه على مدى الثلاثين عامًا الماضية، والمطلوب الآن هو قبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة".