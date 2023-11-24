الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رفض التهجير القسرى وحل الدولتين.. أبرز ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى اليوم

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية، وعقدوا مؤتمرًا صحفيًا حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفي السطور التالية، أبرز ما جاء في كلمة الرئيس السيسي.

أبرز ما جاء في كلمة الرئيس السيسي:

- مصر قدمت حتى الآن 75% من المساعدات التي دخلت إلى غزة.

- أكثر من 60% من الضحايا في قطاع غزة من النساء والأطفال.

- تحدثنا عن أهمية وجود مناطق آمنة في جميع مناطق قطاع غزة.

- هناك توافق على عدم السماح بالتهجير القسري أو تصفية القضية الفلسطينية.

- نحتاج لدخول مساعدات كافية لإعاشة 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة.

- لابد من الوصول إلى حل دائم للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين.

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