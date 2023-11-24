الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": انتشال عشرات الشهداء من شارع صلاح الدين وعدد من مناطق غزة

منى عوكل
منى عوكل

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" منى عوكل، إن اليوم الأول من الهدنة الإنسانية في غزة يحمل الكثير من الألم، مشيرة إلى أن عشرات الشهداء يتم انتشالهم الآن من شارع صلاح الدين وعدد من المناطق المختلفة في قطاع غزة.

مراسلة “القاهرة الإخبارية”: العائلات الفلسطينية يحاولون انتشال جثث الشهداء

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن العديد من العائلات الفلسطينية تحاول العودة إلى المنازل التي قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لانتشال جثامين الشهداء في تلك المناطق.

وتابعت أن من تبقى في مناطق مدينة غزة والشمال من بعض الصحفيين والسكان يحاولون طمأنة من رحلوا إلى الجنوب على منازلهم ليتأكدوا إذا ما كانت قائمة أم قُصفت.

وأشارت إلى أن هناك المزيد من الألم والمشاهد الصعبة التي يواجهها أهالي قطاع غزة، مؤكدة أنه على الرغم من السعادة الكبيرة بالهدنة لكن الذي يسيطر على الأذهان الحالة الإنسانية والحاجة الماسة لإدخال المساعدات والوقود إلى أهالي القطاع.

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