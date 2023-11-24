الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تبرز 5 نقاط مهمة فى زيارة رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا لمصر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول أهمية زيارة رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا لمصر، من أجل بحث التطورات في قطاع غزة.

أهمية زيارة رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا:

-تتزامن مع بدء الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة.

-تأتي في إطار التنسيق المصري الأوروبي المكثف.

-تأتي في ضوء المكانة المحورية ودور مصر تجاه التطورات في غزة.

-تؤكد نظرة أوروبا لمصر على أنها الشريك والفاعل الأهم.

-ترتبط بمكانة إسبانيا وبلجيكا في رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

كانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

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