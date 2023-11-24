دبلوماسى سابق يكشف دلالات زيارة رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا إلى مصر

كشف السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أبعاد زيارة رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا إلى مصر، مؤكدا أن هناك أكثر من بُعد أبرزها كون رئيس حكومة إسبانيا رئيس الاتحاد الأوروبي، فيما يعد رئيس حكومة بلجيكا الرئيس القادم للاتحاد الأوروبي اعتبارا من الشهر المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي"، إن زيارة كل من رئيس الحكومة الإسبانية والبلجيكية لمصر، تجعل الصورة أوضح من خلال طرف أساسي ومباشر مع الأزمة وهو الجانب المصري.

بلجيكا وإسبانيا أطراف دعمت القضية الفلسطينية

وأضاف: "بلجيكا وإسبانيا دولتان تعاملتا مع الأزمة الفلسطينية بشكل إيجابي، وطالبتا إسرائيل بالتعامل باحترام مع القوانين الدولية والإنسانية وعدم ارتكاب الجرائم ضد المدنيين".

وأوضح أن ما أثاره الرئيس السيسي حول ضرورة ضمان تحرك أهالي غزة في الشمال والوسط والجنوب، نقطة في غاية الأهمية، لأن أهداف إسرائيل ستتحقق بشكل غير مباشر، عن طريق التهجير بعدم السماح للمواطنين بالعودة إلى أماكنهم.