رئيس حكومة بلجيكا: نشكر الرئيس السيسي على قيادته للأزمة ووساطته لإنهائها

أكد إليكسندر دي كرو، رئيس حكومة بلجيكا، أنه سيزور معبر رفح رفقة رئيس الحكومة الإسبانية، موجها في ذلك الشكر للرئيس السيسي على قيادته للأزمة ووساطته لإنهائها.

مصر لعبت دورا محوريا في إجلاء 100 مواطن بلجيكي من غزة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني والرئيس السيسي، أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية": "مصر لعبت دورا محوريا في إجلاء 100 مواطن بلجيكي من غزة".

وتابع: "وقف إطلاق النار الدائم هو هدفنا، ويجب على إسرائيل فتح معابر أخرى لإدخال المساعدات لغزة، والاحتكام القانون الإنساني والدولي".