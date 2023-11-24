الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الوطنية للانتخابات" تطلق قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع للناخبين

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إطلاق قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي www.elections.eg، بعد إجراء أعمال التحديث والتعديل اللازمة، وذلك إثر الانتهاء من تحقيق كل شكاوى المواطنين الواردة طيلة الفترة الماضية وإزالة أسبابها.

وتتضمن قاعدة البيانات المُحدّثة، الاستجابة لجميع طلبات المواطنين المُقدمة إلى الهيئة، خلال الإطار الزمني المحدد لإجراء تعديلات في أماكن مراكز الاقتراع المحددة؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والذي يدخل في نطاق الموطن الانتخابي.

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الاستعلام عن المقر الانتخابي

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أتاحت عبر موقعها الإلكتروني بداية من 7 نوفمبر الجاري، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بموجب بطاقة الرقم القومي، وأجازت له حتى موعد غايته 15 نوفمبر تغيير مركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته، شريطة أن يكون المركز الجديد يقع في نطاق موطنه الانتخابي.

وتقدم خلال المدة الزمنية المذكورة، قرابة المليون مواطن بإجراء عمليات الاستعلام على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومي لكل منهم، لمعرفة المعلومات اللازمة بأسماء وعناوين ومقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، كما تلقت الهيئة أيضًا خلال تلك المدة عدد 5152 شكوى من المواطنين.

وعكفت الهيئة الوطنية للانتخابات طيلة الفترة الماضية، على بحث جميع الشكاوى وتحقيقها، كل على حدة، وإزالة أسبابها، إلى جانب الاستجابة لطلبات المواطنين في شأن مقار المراكز الانتخابية التي قاموا بتحديدها بناء على رغباتهم وفي ضوء القواعد والضوابط المُعلنة، وذلك حرصًا من الهيئة على التيسير على الناخبين وبما يسهل عليهم الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي وإعمال حقوقهم الدستورية.

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