اختام الدورة التدريبية المشتركة بين "الوطنية للانتخابات" ومركز الدراسات القضائية (صور)

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية المشتركة بين الهيئة الوطنية للانتخابات ومركز الدراسات القضائية والتدريب بالهيئة للمجموعة الثالثة، والتي استضافها نادي مستشاري قضايا الدولة النهري بالزمالك لتعريف السادة الأعضاء بالعملية الانتخابية وإجراءاتها.

وصرح المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، أن ذلك يأتي في إطار إدراك المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، بأهمية المرحلة المقبلة من تاريخ مصر الحديث وأهمية مساهمة الهيئة في الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، وتنمية الوعي الثقافي والقانوني للسادة أعضاء الهيئة الجدد من المندوبين والمندوبين المساعدين.

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية استمرت لـ 4 أيام بدأت السبت الماضي للمجموعة الأولى، والثانية كانت يوم الثلاثاء الماضي، وتعقد للمجموعة الرابعة والأخيرة يوم السبت.

وحضر من الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

المستشار دكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس قضايا الدولة عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

والمستشار رئيس الاستئناف شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

والمستشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وليد محمود عضو الجهاز التنفيذي للهيئة.

وحضر من هيئة قضايا الدولة كل من السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة:

المستشار هاني محمد علي

رئيس المكتب الفني والمدير التنفيذي لمركز الدراسات القضائية والتدريب.

والمستشارة ميرفت مصطفى عراقي عضو مركز الدراسات القضائية والتدريب منسق الدورة.