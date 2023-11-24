محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة الترتيبات النهائية لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ومناقشة الترتيبات النهائية لها.

وذلك في إطار خطة الاستعدادات حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل)، والتي تسبقها عملية الاقتراع في الخارج التي تُجرى أيام 1 و2 و3 من نفس الشهر.

اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم وتوفير التسهيلات للناخبين

وأكد محافظ الجيزة، على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.



6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن الانتخابات سوف تجري بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألف و318 ناخبا من سكان المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى، من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وأكد "راشد" أن المحافظة وبالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة والتي عهدها العالم عن الشعب المصري.

تشكيل لجنة عليا لمتابعة الانتخابات

جاءت تصريحات المحافظ، خلال اجتماعه لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات، والذى بحث خلاله الدور الخاص بكل جهة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة عليا لمتابعة الانتخابات ويجرى الإعداد لإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات بالديوان العام للمحافظة.

وسيتم عقدها برئاسته وبمشاركة مسئول عن كل جهة معنية والتي ستكون حلقة الوصل بين قيادات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بتلك الجهات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات.



رفع كفاءة محيط اللجان ورفع أية مخلفات أو تعديات والسيارات المتهالكة

وكمهام عاجلة وجه المحافظ، مسئولى الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق بالبدء فورًا فى أعمال رفع كفاءة محيط اللجان ورفع أية مخلفات أو تعديات والسيارات المتهالكة ومنع الإشغالات وتوفير كل جهة لفرق عمل مجهزة للتوجه للمقار فى حالة الطوارئ على أن يتم توفير كافة الخدمات المتعلقة بإستقبال الناخبين بكل لجنة وتسهيل حركة ذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية والوقاية والتطهير وشوادر الإنتظار وتجهيزها بالمقاعد والمظلات وإعداد مخطط من قبل الإدارة العامة للمرور لتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان والمتابعة الميدانية ورفع التقارير الدورية بنتائج الأعمال.



كما وجه محافظ الجيزة، بسرعة مراجعة المقار الإنتخابية واللجان وملحقاتها للتأكد من جاهزيتها وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة بأى منها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالجيزة والمنطقة الأزهرية وتوفير متطلبات إقامة وإنتقال أفراد التأمين والقائمين على العملية الإنتخابية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى، منوهًا على توفير جهاز السرفيس والنقل الجماعى لوسائل نقل للراغبين فى الذهاب للمقار الإنتخابية الخاصة بهم من ذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن وفى حالة بعد المسافة بين الناخب واللجنة التابع لها فور التواصل بغرف العمليات على أن يتم الإنتهاء من تلك التجهيزات بمدة كافية قبل تسليم اللجان للجهات المعنية بالعملية الإنتخابية.

وشدد المحافظ، على مدير مديرية الشئون الصحية برفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والتنسيق مع هيئة الإسعاف، لتوفير عدد كاف من سيارات الإسعاف المجهزة وتوزيعها بصورة مناسبة لتغطية كافة المقار واللجان على أن يتم توفير طبيب أو مسعف بكل لجنة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ.

وناقش مع مسئولي مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنائس والمجلس القومي للمرأة والجهات التابعة لها البرامج التوعوية الجاري تنفيذها للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات، وأن ذلك يؤثر على مستقبل الوطن والتوجه التنموي والخدمي للدولة المصرية والذي ينعكس على حياة المواطنين في شتى المناحي.



التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والرائدات الريفيات والمؤثرين والقيادات الشعبية

وأكد "راشد"، على ضرورة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والرائدات الريفيات والمؤثرين والقيادات الشعبية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بالانتخابات وعقد الندوات لتعريفهم بالخطوات اللازمة لتمكينهم من حقهم الانتخابي.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعقيد حازم عمارة نائب المستشار العسكري وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ومسئولى الجهات الأمنية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات ومسئولى الهيئات والإدارات والأجهزة المعنية بالمحافظة.

محافظ الجيزة خلال اجتماعه

محافظ الجيزة خلال اجتماعه