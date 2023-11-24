افتتاح 3 مساجد بـ3.8 مليون جنيه فى حوش عيسى وأبوالمطامير بالبحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، عدد 3 مساجد جديدة بمركزي حوش عيسى وأبو المطامير بتكلفة إجمالية 3 ملايين و800 ألف، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد فى جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة.

افتتاح مساجد جديدة بالبحيرة

وأكد الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، افتتاح مسجد السعداوي البحري التابعة لدائرة مركز حوش عيسى على مساحة 214 م2 بتكلفة إجمالية 300 ألف جنيه، إحلال وتجديد، ومسجد كوم القدح زاوية صقر التابعة لدائرة مركز أبوالمطامير على مساحة 325 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون، جنيه إحلال وتجديد، ومسجد بلشا - التابعة لدائرة مركز حوش عيسى على مساحة 265 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه، صيانة.

خطبة الجمعة اليوم

وأضاف الدكتور محمد أبوحطب، في خطبة الجمعة اليوم التى جاءت تحت عنوان “القوة والثبات في مواجهة التحديات”: مما لا شك فيه أن أمتنا العربية تواجه هذه الأيام تحديات قوية، تحاول النيل من هويتها وأمنها واستقرارها، مما يتطلب توحيد صفها في مواجهة تلك التحديات.

والمؤمن الحقيقي يواجه التحديات بقلب قوي ثابت لا تزعزعه المحن، وثقته في الله (عز وجل) ثم في نفسه كبيرة، لأن له إحدى الحسنيين أو كلتيهما: إما تحقيق ما يصبو إليه، وإما تحقيق ما يريده مدخرا عند الله (عز وجل) يوم القيامة، أو الأمرين كليهما.