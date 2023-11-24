الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح 3 مساجد بـ3.8 مليون جنيه فى حوش عيسى وأبوالمطامير بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، عدد 3 مساجد جديدة بمركزي حوش عيسى وأبو المطامير بتكلفة إجمالية 3 ملايين و800 ألف، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد فى جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة.  

افتتاح مساجد جديدة بالبحيرة

وأكد الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، افتتاح مسجد السعداوي البحري التابعة لدائرة مركز حوش عيسى على مساحة 214 م2 بتكلفة إجمالية 300 ألف جنيه، إحلال وتجديد، ومسجد كوم القدح زاوية صقر التابعة لدائرة مركز أبوالمطامير على مساحة 325 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون، جنيه إحلال وتجديد، ومسجد بلشا -  التابعة لدائرة مركز حوش عيسى على مساحة 265 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه، صيانة.

خطبة الجمعة اليوم 

وأضاف الدكتور محمد أبوحطب، في خطبة الجمعة اليوم التى جاءت تحت عنوان “القوة والثبات في مواجهة التحديات”: مما لا شك فيه أن أمتنا العربية تواجه هذه الأيام تحديات قوية، تحاول النيل من هويتها وأمنها واستقرارها، مما يتطلب توحيد صفها في مواجهة تلك التحديات.

والمؤمن الحقيقي يواجه التحديات بقلب قوي ثابت لا تزعزعه المحن، وثقته في الله (عز وجل) ثم في نفسه كبيرة، لأن له إحدى الحسنيين أو كلتيهما: إما تحقيق ما يصبو إليه، وإما تحقيق ما يريده مدخرا عند الله (عز وجل) يوم القيامة، أو الأمرين كليهما.

افتتاح مساجد خطبة الجمعة ٣ مساجد بالبحيره نهال بلبع حوش عيسى

مواد متعلقة

بتكلفة 45.6 مليون جنيه.. الانتهاء من إنشاء وحدة مرور الدلنجات

نائب محافظ البحيرة تبحث مشكلات 21 مواطنًا ومواطنة بالدلنجات

بشعار "احميها من الختان".. "قومي المرأة" بالبحيرة يواصل فعاليات حملة طرق الأبواب

رفع 939 حالة إشغال طريق مخالفة في 4 مراكز بالبحيرة

ضبط 2000 كيس ملح مقلد ومغشوش بالبحيرة

إزالة 61 حالة تعدي على مساحة 12805 أمتار بنطاق 8 مراكز في البحيرة

حريق هائل يلتهم 4 آلاف طن قش أرز بالبحيرة (صور)

بحثت التعاون مع محافظة البحيرة.. رئيس"العامة للتنمية الصناعية" يفتتح فرع الهيئة بدمنهور

الأكثر قراءة

بينهم 10 من القدس.. قائمة أسماء الـ 39 أسيرًا المحررين من سجون الاحتلال اليوم

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع الشحات وعاشور فى الأهلى

الشرطة الفرنسية تقبض على لاعب نيس لدعمه فلسطين

دبلوماسى سابق يكشف دلالات زيارة رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا إلى مصر

سرايا القدس تبعث "رسالة تهديد" لإسرائيل: انتظرونا عند كل شارع وزقاق

صافى الاستثمارات الأجنبية فى مصر يتجاوز 10 مليارات دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء