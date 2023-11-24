‏68 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط "68650" مخالفة مرورية متنوعة من بينها "13506" مخالفات تجاوز السرعة المقررة، "370" مخالفة السير بدون تراخيص، "112" مخالفة دراجة نارية، "2232" مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، "25" مخالفة موقف عشوائى، "3" مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.